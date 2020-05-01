Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 06:00 ile bugün 06:00 arasında, ülke genelinde yapılan denetimlerde, 30 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; sokağa çıkan 4 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.



Eski eser tutuklaması

Lefkoşa’da bir kişi eski eser tasarrufundan, Lapta’da bir kişi ise eski eser arama dedektörü bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa da M.C.(E-63)’nin ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada iki adet eski eser olduğuna inanılan testi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lapta’da ise, E.E.(E-33)’nin ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada 2 adet eski eser arama dedektörü bulunduğu, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.



Sennaroğlu'nun ölüm nedeni

Gazimağusa’da kalmakta olduğu yaşlı bakımevinde 28 Nisan’da yaşamını yitiren Hüseyin Sennaroğlu’nun (85), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp ve böbrek yetmezliği” olduğu tespit edildi.