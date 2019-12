40 yıllık emek

Çocuk yaştan kasaplık mesleğinde yoğrulan 52 yaşındaki Mustafa Esat, 40 yıldır bu mesleği icra ediyor. Baba mesleği olan kasaplığı oğluna da aşılamak isteyen Esat, “Meslek edinmeyecek olsa bile en azından kasaba gittiklerinde bilinçli bir tüketici olurlar. Bu onlara hem maddi hem de kaliteli et tüketimi için fayda sağlar.” şeklinde konuştu.

Kasaplığa nasıl başladığını anlatan ve bilinçli tüketici olmanın önemine değinen Esat; “Çocuk yaştan beridir, 52 yaşındayım 40 senedir bu işi yaparım. Baba mesleğimdi, o da çocuk yaşta çarşıya düştü, kasaplığa kadar geldi. Çıraklıktan başladı, kasaplığa yetişti.

Bir oğlum var ama meslek edinecek mi bilmem. Meslek edinmeyecek olsa bile öğrensin isterim. Üniversite mezunu yeğenlerime yaz tatillerinde bu işi öğrettim, yani en azından kasaba gittiklerinde ne alacaklarını nasıl alacaklarını bilmeleri için bile olsa...

Bilinçli bir tüketici olurlar, bu onlara hem maddi hem de kaliteli et tüketimi için fayda sağlar.” diyor.

“Müşterilerimin tümü her hafta evine mangallık da yemeklik de alırdı”

Piyasanın yeni yıl olması nedeniyle canlandığını anımsatan Esat, geçmişle günümüzü kıyasladı. Esat, “İnsanlar her zaman et yiyemez oldu. Bundan 20 yıl öncesinde müşterilerimin tümü her hafta evine mangallık da yemeklik de alırdı. Artık insanlar özel günlere kaldı. Özel günlerde mangal yakar et alır oldu. Bölgesel olarak da Bandabuliya’daki satışlarımız daha düşük ama genel olarak ülkedeki alım gücü düştü.” dedi.

“Hükümet edenler hem hayvancıyı hem bizi hem vatandaşı düşünerek adım atsın…”

İnsanların ülkede ucuz et tüketebilmesi için kontrollü şekilde et veya canlı hayvan ithalatına izin vermesi gerektiğini savunan Esat, hükümetin vatandaşa seçenek sunması ve et tüketimini arttırması gerektiğini ifade etti.

Esat, “Güneyi örnek verecek olursak üretim çok olduğu halde ithal et de geliyor. Geçmişte de öyleydi. İnsanlara seçenek sunuyor. İster uygun ister daha pahalı, ama önemli olan yiyebilsin. Hükümet edenler lütfen bu konuya el atsın, hem hayvancıyı hem bizi hem vatandaşı düşünerek adım atsın…” dedi.