3 yıl hapis cezası aldı
Girne Ağır Ceza Mahkemesi 15 yaşındaki kız çocuğuna ‘cinsel istismarda’ bulunan Mehmet Terkan’ı suçlu buldu
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Devrim DEMİR
Girne’de 2018 yılında arkadaş ortamında tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla aracına alarak ‘Cinsel istismar’ suçu işleyen Mehmet Terkan suçlu bulundu. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yargılanan Terkan oy birliği ile suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
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