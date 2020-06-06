3 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi gıda analizlerinde ithal ürünlerden üçünde, yerli ürünlerden ise ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı ilaç tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamaya göre Onbaşı İşl. Ltd ait kırmızı kalifornia biber ve Nuri Ersoy Ltd’e ait sarı kalifornia biber, firmaların isteği üzerine imha edildi.

ORC Foods Ltd.’e ait elma starking firmanın isteğine göre menşeine iade veya imha edilecek.

Daireden yapılan açıklamada şöyle denildi:

29 Mayıs- 4 Haziran 2020 Tarihleri Arasında İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: 21 numuneden 18 i temiz olup, 3 numunede Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd ait Kırmızı Kalifornia Biber ve Nuri Ersoy Ltd ait Sarı Kalifornia Biber, firmaların isteği üzerine imha edilmiştir.

ORC Foods Ltd.’e ait Elma Starking firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

Yerli ürünlerden: 23 numuneden 20 si temiz olup, 2 numunede Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü, 1 numunede ise tavsiye dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Niyazi Esergül’e ait Domateste ve yine Mağusa sakinlerinden Mehmet Sepetçi’ye ait Domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Çayönü Köyü sakinlerinden Haili Şeker’e ait Havuçta Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.