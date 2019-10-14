3 bin TL paraya polis el koydu

Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç elde etme suçlarından tutuklanan A.E., ve D.Y., dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Otoparkta operasyon

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç elde etme suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Şengil, saat 23.00 raddelerinde Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin park alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından operasyon gerçekleştiğini belirtti.

Polis, yapılan operasyonda D.Y.’ye ait taksi içerisinde Rus uyruklu O.R. isimli kadınla E.Ç. isimli şahsın fuhuş yapmasını sağlayıp kazanç elde ettiklerini söyledi.

Şengil, aynı gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını, zanlı D.Y.’nin tasarrufunda E.Ç den alınan fuhuş geliri olan 3 bin TLnin bulunarak emare alındığını belirtti.

Bağlantıları Türkiye’den

Şengil, O.R.’den ifade temin edildiğini kaydetti. Alınan ifadede, daha önce fuhuş suçundan dosya tazmin edilip, uyuşturucudan yargılanıp, hapis yattıktan sonra KKTC’den ihraç edilen Serkan Tosun ile Türkiye’de anlaştıklarını, kız arkadaşı V.C. ile fuhuş yapmak üzere Ekim ayında ülkeye geldiklerini kaydetti.

O.R.’nin ifadesinde, fuhuştan elde ettikleri gelirin yüzde 50’sini A.E., aracılığı ile Serkan Tosuna gönderdiklerini, KKTC deki tüm müşteri organizasyonunu A.E.’nin yaptığını, söyledi. Şengil, V.C.’den de ifade aldıklarını, O.R. ,ile aynı ifadeyi verdiğini belirtti Şengil, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, işlendiği iddia edilen suçların vahim ve 5 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.