3 ayda 80 Milyon

Dila ŞİMŞEK

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu yayımlandı, sektörde hizmet veren 2 özel şirket ve devlet kurumunun 2019’un son üç ayında net satış gelirleri 80 Milyon 139 Bin 938 TL olarak gerçekleşti.

2019 yılsonu itibarıyla ülkemizde toplam 863,076 kayıtlı mobil abone ve 697,744 aktif abone bulunduğu kaydedildi.

Raporda, 2019 başında (ilk 3 ayında) toplam giden-gelen aramaların 373 Milyon 317 Bin 218 dakika olduğu kaydedildi, Telekomünikasyon Dairesi’nin veri gönderemediği için 2019’un başında alınan verilerin yansıtıldığı not düşüldü.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) 2019 yılının son üç ayını kapsayan Bülteni’ni yayımladı, sektörle ilgili detaylı veriler paylaşıldı.

Net gelirde artış…

Raporda açıklanan toplam net gelir, 80 Milyon 139 Bin 938 ₺ olarak belirtildi.

Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (72 Milyon 179 Bin 322 ₺ - 2018 üçüncü çeyrek) kıyaslandığında %11 artış gerçekleştiği kaydedildi.

En çok aradığımız ve arandığımız ülke Türkiye, İngiltere, Nijerya oldu

3 aylık dönemde cep telefonu kullanan kişiler en çok Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkmenistan’da yaşayan vatandaşları aradı.

Bununla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan cep telefonu kullanıcıları ise en fazla Türkiye, İngiltere ve Nijerya’da yaşayan kişiler tarafından arandı.

Raporda; Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı belirtildi.

Akıllı telefon kullanımı üç ay öncesi rapora göre düşüşte

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %161’lik bir artış yaşandığı görüldü. Aynı şekilde, 2019 yılının üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %7’lik bir düşüşün yaşandığı gözlemlendi.

“2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 6 yıllık bir sürede %161’lik artışla 2019 üçüncü çeyreği itibarıyla 300 Bine ulaşmıştır” denildi.

Cepten internet kullanan abone sayısı 350 Bin 518

2019 yılı üçüncü çeyreğinde 3G cepten internet kullanan abone sayısı 350 Bin 518 olduğu belirtildi.

Akıllı telefon kullanımı ile birlikte yaygınlaşan cep telefonundan internete bağlanma her geçen dönem artıyor.

Örneğin, mobil aboneler en fazla 8 GB ile üzerinde olan internet paketlerini tercih ediyor.

Bunun yanı sıra 1-4 GB internet paketleri de sıklıkla kullanılanlar arasında…

Aboneler tarafından en fazla tüketim %30.4’lük oran ile 8 GB ile üzeri ve %23,6 ile 1-4 GB kullanım aralıklarında yapıldığı görüldü. 50 MB ve altı kullanımı olan abonelerin oranının yaklaşık olarak %42 olduğu anlaşıldığı, en az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise abonelerin %3’ünün bulunduğu belirtildi.

Rapordan:

Toplam net gelir, 80 Milyon 139 Bin 938 ₺.

2019 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 863,076 kayıtlı mobil abone ve 697,744 aktif abone bulunuyor.

2019’un ilk üç ayında toplam giden-gelen aramalar 373 Milyon 317 Bin 218 dakika (Telekomünikasyon Dairesi’nden veri alınamadığı için son rakamlar bilinmiyor).

En çok aradığımız ve arandığımız ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya…

2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 6 yıllık bir sürede %161’lik artışla 2019 üçüncü çeyreği itibarıyla 300 bine ulaşıldı.

Cepten internet kullanan abone sayısı 350 Bin 518.

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