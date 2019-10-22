“200 meme kanseri adına 200 km" yürüdüler

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Blister Sister” ekibinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına başlattığı “200 meme kanseri adına 200 km yürüyüş” etkinliği tamamlandı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yürüyüşe katılanları, Girne Ramadan Cemil Meydanında karşıladı.

Kocaismail: 50 hastanın tedavi masrafı karşılandı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili yaptığı açıklamada belediyenin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, geçen ay Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen konser sayesinde 50 hastanın tedavi masrafının karşılandığını söyledi. Raziye Kocaismail, yapılan etkinliklere herzaman katkı koyan belediye başkanı, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Güngördü: Herzaman katkı koymaya hazırız

Başkan Nidai Güngördü ise belediye önünde geçen hafta başlayan farkındalık yürüyüşünün başladığı yerde tamamlandığını söyledi. Nidai Güngördü, üç kenti yürüyerek geçen katılımcılar sayesinde meme kanseri konusunda önemli bir farkındalık yaratıldığına dikkat çekerek, etkinliği düzenleyen Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, yürüyüşe katılanlara ve sponsorlara teşekkür etti. Güngördü, belediye olarak kanser hastaları için maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.