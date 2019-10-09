“2 öğrenci taşıyor, 22 öğrenci ücreti alıyor”

Sadrazamköylü veli Murtaz Türüt, köydeki taşımacılardan birinin Karşıyaka İlkokulu’na sadece iki öğrenci götürdüğü halde, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan 22 öğrencinin ücretini aldığını iddia etti. Otobüsün taşımacılık dışında ‘bahçeye giderken’ ve ‘hayvanlarla ilgilenmeye giderken’ de kullanıldığını, ‘doğum yapan hayvanın yavrusunun bile taşındığını’ savundu.

Dila ŞİMŞEK

Sadrazamköy’de yaşayan Murtaz Türüt, köydeki ilkokul öğrencilerinin otobüs şoföründen şikayetçi oldu, “Karşıyaka İlkokulu’na sadece iki öğrenci taşıdığı halde, Eğitim Bakanlığı’ndan 22 öğrenci ücreti alıyor. Bu olay tam beş senedir sürüyor. Veliler olarak şikayetçi olduk, çocuklarımızı o otobüsle yollamıyoruz” şeklinde konuştu.

Türüt, çocukların velilerinin, Karşıyaka İlkokulu’nun mesafesini uzak bulması nedeniyle, Çamlıbel’e göndermeye başladığını, ancak servis şoförünün ‘uzak mesafe olduğu için daha fazla ücret alabilmesi’ sebebiyle Karşıyaka’ya gitmeye devam ettiğini ifade etti.

Bu sebeple velilerin, kendi araçlarıyla çocukları okula götürmeye başladığını belirten Türüt, “Beş senedir bu böyle devam ediyor. Köyde ilkokula giden 15 çocuk var, bunların ikisi Karşıyaka’ya, diğerleri Çamlıbel’e gidiyor. Şoför, iki çocuğu Karşıyaka’ya götürerek, 22 öğrenci parası alıyor” dedi.

“Otobüs çiftçilik ve hayvancılık için de kullanılıyor”

Veli Türüt, otobüsün taşımacılık saatleri dışında, çiftçilik ve hayvancılık için de kullanıldığını savunarak, “Şoför tarlaya, bahçeye bu araçla gidiyor. Hayvanların yanına gittiği gibi, daha önce doğum yapan bir hayvanın yavrusunu araca koymuştu. Buna tüm köy şahit olduk. Bu sebeple çocuklarımızı kendimiz götürüyoruz” diye konuştu.

Veliler şikayetçi olmuştu, yeniden dilekçe imzaladılar…

Velilerin, tüm bu yaşananlarda hemfikir olduğunu söyleyen Türüt, daha önce şikayette bulunulduğunu, mahkeme kararı ile şahsın şoförlük izninin ‘durdurulduğunu’ ifade etti. “Ancak izin iptal edilmediği için bir süre sonra tekrar başladı… Eğitim Bakanlığı’na da imzalarımızla dilekçe verdik” dedi. Bakanlıktan henüz bir cevap alınamadığını ekledi.

“Partizanlığa, haksızlığa yer verilmesin!”

Türüt, sözlerine şöyle devam etti: “Veliler olarak isteğimiz, çocuklarımızın ulaşımını sağlıyormuş gibi görünüp sahte kazanç sağlayan bu kişi hakkında yasal işlem başlatılması ve izninin iptal edilmesidir. Yapılan yolsuzluğun cezasını bulmasını istiyoruz. Partizanlığa yer verilmesini istemiyoruz. İki tane fazla oy uğruna buna göz yumanları adalete davet ediyoruz. Dörtlü koalisyon döneminde, bu taşımacıya ödeme yapılmamıştı. Ancak şimdi oy için müsamaha gösterildiğine inanıyoruz”