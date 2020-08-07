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1851 test yapıldı, 2 pozitif vaka

1851 test yapıldı, 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 79.819 

Toplam Vaka Sayısı- 165  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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