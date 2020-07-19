17 yaşında ilk sergisini açtı

17 yaşındaki Hasan Kayıplar, Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Eylül’de Almanya’ya dil eğitimi için gideceğini belirten Kayıplar, 2019’un Eylül ayından bu yana çizdiği 10 eseri Rüstem Kitapevi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

15 Temmuz’da ilk sergisini açan Kayıplar’ın resimleri, 25 Temmuz’a kadar sergilenecek.

“Aileler çocuklarına köstek değil, destek olmalı”

Küçüklüğünden beri resim çizmeyi hep sevdiğini anlatan Kayıplar, “Çocukken evin duvarlara resim çizerdim, annem biraz kızardı ama yine de karışmazdı. Hep resim çizmeyi, bunu meslek edinmeyi istemiştim, ilgimi hiç kaybetmedim. Zaten Güzel Sanatlar Lisesi’ne gitmeyi hedeflemiştim. Şimdi burada ilk sergimi gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluk ve gurur verici. Ailem de bana tamamen maddi ve manevi destekte bulunuyor. Bence en önemlisi de bu, aileler çocuklarına köstek değil, destek olmalı. Aileler çocuklarının ilgi alanlarını keşfetmesine izin vermeli” diye konuşuyor.

En büyük hayalinin ise, sanat eseri restorasyonu yapabilmek olduğunu belirten Kayıplar, bu işi adada sadece bir Kıbrıslı Rumun yaptığını, kendisinin de bu mesleği yapan ilk Kıbrıslı Türk olmayı istediğini anlatıyor.