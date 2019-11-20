15 gün cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da eski eşine şiddet uyguladığı iddia edilen R.U., tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı.

Polis, zanlının darp suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18 Kasım 2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlının eski eşi R.T.’nin erkeklerle görüştüğü gerekçesi ile her iki eli ile bileklerinden tutup çekerek darp ettiğini anlattı. Polis, zanlı aleyhinde ayni gün mahkemeden derdest emri temin edilip, tutuklandığını söyleyerek, turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.