1 ayda 717 milyon ödeme

Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini açıkladı. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Temmuz 2020’den 31 Temmuz 2020’ye kadar piyasaya toplam 717 milyon 560 bin 192 TL ödeme yapıldığı duyuruldu.



Maliye’den çıkan 717 milyon TL ödemenin 440 milyon TL emekli, memur ve işçi maaşları ile belediye maaş ödemeleri ve sigorta primlerine gitti.



Ödemelerin çoğunluğunu emekli ikramiyeleri, müteahhit ödemeleri, karantina otellerine yapılan ödemeler ve federasonlara yönelik ödeme kalemi oluşturdu.



Bu kalemler için 96 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldı.



Ancak Maliye Bakanlığı’nın emeki ikramiyesi, karantina otel, müteahhit gibi ödemeleri “toplu” açıklaması dikkat çekti.



İşte ödemeler