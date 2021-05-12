‘Zorla arabaya bindirdi, kaçırdı’

Kız arkadaşını zorla arabaya bindirip darp eden zanlı M.J.K.A.A tutuklandı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi. Gönyeli’de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma ve Darp" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.J.K.A.A dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlının 07.05.2021 tarihinde Lefkoşa Gönyeli'de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma ve Darp" Suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis, 07.05.2021 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Kadına Şiddete Müdahale Şubesi'ne telefoniyen gelen ihbarda Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bir kadının ER 003 plakalı Mercedes marka bir araca bindirilip kaçırıldığı öğrenildiğini belirtti.

Polis, darp olayının, Gönyeli'de sakin zanlının, eski kız arkadaşı Y.S. ile aralarında kıskançlık sebebi ile çıkan sözlü tartışmanın ardından yaşandığını belirtti. Polisin ifadesine göre zanlı, restorandan yürüyerek ayrılmasına sinirlenen kız arkadaşının önünü kesti, arabaya zorla bindirmek istedi, darp etti ve kaçırdı.

Polis, zanlının takriben yirmi dakika kadar sonra Y.S’yi serbest bıraktığını anlattı.

Polis, yapılan tahkikat ve tespitler neticesinde zanlının 11 Mayıs 2021 tarihinde, tespit edilerek derdest müzekkeresi tahtında tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan tahkikat neticesinde, zanlının 24.03.2021 tarihinde de işlemiş olduğu ciddi darp suçundan mahkemece teminata bağlandığını ve 2020 yılından beridir öğrenci kaydını yenilemediğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.