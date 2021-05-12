‘Zorla arabaya bindirdi, kaçırdı’

Kız arkadaşını zorla arabaya bindirip darp eden zanlı M.J.K.A.A tutuklandı, mahkemece yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Gönyeli’de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma ve Darp" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.J.K.A.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlının 07.05.2021 tarihinde Lefkoşa Gönyeli'de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma ve Darp" Suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis, 07.05.2021 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Kadına Şiddete Müdahale Şubesi'ne telefoniyen gelen ihbarda Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bir kadının ER 003 plakalı Mercedes marka bir araca bindirilip kaçırıldığı öğrenildiğini belirtti.

Yapılan geniş çaplı tahkikat neticesinde, olayın ayni tarihte saat 14.30 raddelerinde, Gönyeli'de sakin zanlının eski kız arkadaşı Y.S. ile aralarında kıskançlık sebebi ile çıkan sözlü tartışmanın ardından

Kız arkadaşını bir restorandan yürüyerek ayrılmasına sinirlenerek, kendisine ait ER 003 plakalı araca binip, müştekinin önünü keserek, arabaya zorla bindirmek maksadı ile kolundan tutarak darp ettiğini, aracına bindirip zorla kaçırdığını ve kız arkadaşının araçtan inmek istediğini söylemesine rağmen aracını sürmeye devam ederek araçtan inmesine mani olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının takriben yirmi dakika kadar sonra, müştekiyi yine Gönyeli bölgesinde serbest bıraktığını anlattı. Polis, yapılan tahkikat ve tespitler neticesinde zanlının 11 Mayıs 2021 tarihinde, tespit edilerek derdest müzekkeresi tahtında tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan tahkikat neticesinde, Zanlının 24.03.2021 tarihinde de işlemiş olduğu ciddi darp suçundan mahkemece teminata bağlandığını ve 2020 yılından beridir öğrenci kaydını yenilemediği ve 08.09.2020 tarihinden beridir KKTC’de çıkışı mahkemece yasaklanmış olduğu için bulunduğu tespit edildiğini söyledi. Tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, bu aşamada, zanlının davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Evrim Kamalı)