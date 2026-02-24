“Ziyaret güneyin talebiyle değil, kendi kararımız”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Karpaz’da Kıbrıslı Rum öğrencilerin eğitim gördüğü okula yapacakları ziyaretin güneyden gelen herhangi bir talep üzerine planlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kararı biz aldık ve elbette gideceğiz” dedi.

Erhürman, ziyaret programına yaklaşık iki hafta önce karar verdiklerini ve bunun doğal bir program olduğunu ifade ederek, gizli tutulması için özel bir çaba göstermediklerini kaydetti.

“Program önceden planlandı”

Karpaz’daki okulu ziyaret planı üzerinde ekiplerinin çalıştığını belirten Erhürman, güneydeki muhataplarının birkaç gün önce böyle bir plan olup olmadığını sorduğunu, program henüz kesinleşmediği için “henüz programda yok” yanıtı verdiklerini söyledi.

Program netleşince resmi bildirim yaptıklarını ifade eden Erhürman, bölgede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Orta Okulu için de aynı şekilde bildirimde bulunduklarını belirtti.

“Ziyaretin kararı güneyden gelen herhangi bir talep üzerine alınmadı”

Güney basınında çıkan ve Nikos Hristodulidis’in görüşmede Dipkarpaz okulunun işleyişindeki zorlukları gündeme getireceğine dair habere de değinen Erhürman, ziyaret kararının güneyden gelen herhangi bir talep üzerine alınmadığını vurguladı.

Erhürman, “Karpaz’daki bir okulu ziyaret etmek için güneyden birine haber verme zorunluluğumuz yok. Buna rağmen soru sorulduğu için samimiyetle yanıt verdik” dedi.

“Manipülasyon ciddiyetten uzak”

Açık şekilde yaşanan bir sürecin medya üzerinden manipülasyonla farklı bir algıya dönüştürülmeye çalışıldığını belirten Erhürman, bunun ciddiyet ve samimiyetten uzak olduğunu ifade etti.

Görev süresi boyunca benzer yöntemlerin daha önce de kullanıldığını söyleyen Erhürman, gerçeği hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara anlatmanın görevi olduğunu kaydetti.

Görüşmede gündeme gelecek

Erhürman, konuyu bugün yapılacak görüşmede Hristodulidis’e de ileteceğini belirterek, medya üzerinden suçlama oyunlarına girmeyeceklerini ve manipülasyonla uğraşmayacaklarını söyledi.

Kıbrıslı Türk lider Erhürman, “Sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.