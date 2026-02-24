“353 milyon dolar şirketin cebine girecek”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te onaylanan fiber altyapı dönüşüm projesine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Maliye’nin açıkladığı rakamları kamuoyuyla paylaşan Şahali, projeye ilişkin hesaplamalara dikkat çekti.

Şahali, “Bugünkü kurdan 1 milyar 188 milyonluk (27 milyon dolar) yatırım yapıp 25 yılın sonunda 318,5 milyon dolar harcadıktan sonra 831 milyon dolar gelir sağlanacak bir projeymiş fiber altyapı dönüşüm projesi.” dedi. Maliye’nin açıkladığı verilere göre, “512,5 milyon dolar net kazanç sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Meclis’te onaylanan protokole işaret eden Şahali, “Hükümet partilerinin mecliste onay verdiği protokole göre bunun 353 milyon dolarını şirket cebine koyacak.” dedi. Halkın 25 yılda her yıl için ödeyeceği 20 milyon doların yüzde 70’inin şirkete gideceğini, devletin ise geriye kalanla yetineceğini belirtti.

Yatırım büyüklüğünün 25 yılda toplam 112 milyon dolar olduğunu kaydeden Şahali, “Buna göre, 1,2 milyar lirası hemen olmak üzere, yatırım için gereken toplam miktar bugünkü değeriyle sadece 5 milyar lira.” dedi.

Şahali ayrıca, “Bu arada, maliyenin rakamlarını mutlak doğru kabul ettiğimden değil açıkladıkları için kullandım.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi: “200 milyarlık bütçesi olan bir devlet böylesine küçük bir yatırımı yapamaz, yapılmasına kendi mevzuatı uyarınca ön ayak olamaz da Anayasası’nı çiğner, kurumlarını yok sayar ve bu alandaki egemenliğinden vazgeçerse, buna aracılık edip oy verenlerin bu yeryüzünde yatacak yeri olmaz!”