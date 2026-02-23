“Gelin fiber optik protokolünü halkın onayına sunalım”

İletişim altyapısını Türk Telekom'a devretmeyi öngören 'Fiber Optik Protokolü'nün görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclisin iktidar kısmının iradesinin sakat olduğunu vurguladı.

Kürsüye çıkan Solyalı, "Bu Meclis halkın evidir ve siz bu Meclisin önünde eylem olacaksa bile, o eylemin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için uygun ortamı yaratmakla yükümlüsünüz" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin bu konudaki bir kararına atıfta bulunan Solyalı, "Aleyhinize birileri eylem yapacaksa sağlıklı koşullardan yapabilmesi için tedbir alacaksınız. Onu engelleyecek tedbirler alamazsınız diyor Yargıtay. Tabi protokolü okumayanlardan mahkeme kararlarını okumalarını bekliyorum" şekilde konuştu.

Solyalı söyle devam etti:

"Bu anlamda bugün yapılan her şey Anayasa'nın hilafınadır: Grevi ertelemek de eylemi engelleme de, protokolü görüşüyor olmanız da... Bunların anlamı Anayasa tanımaz, demokrasi tanımaz, jalk iradesini dikkate almaz bir durum yaratmanızdır."

Solyalı, Koordinasyon Ofisi konusunda mahkemenin verdiği bir karara işaret ederek, "Uluslararası anlaşmalarda ülkenin egemenliğine sınır getirecek bir şey varsa, anlaşmaların imzalanmasından veya onaylanmasından önce ilkelerin halk onayına sunma noktasında onay istenebilir" dedi.

Solyalı bu kapsamda hükümete, referandum önerisi yaptı, "Kıbrıs Türk halkının iradesine başvuralım" çağrısında bulundu:

"Halk yanınızda diyorsunz ya, işte yasal teklif.

Diyor ki yasa, Uluslararası anlaşmalarda eğer egemenlikle alakalı bir devir söz konusuysa, mecliste yasayla onaylanmadan önce Bakanlar Kurulu ve meclis kararıyla Halk oylamasına sunulabilir."