“Kadınların emeği ve iradesi özgürlük yolunda en güçlü dayanağımızdır”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 2–8 Mart 2026 tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenecek etkinlik takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Kadın emeğini görünür kılmayı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini güçlendirmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi hedefleyen etkinlikler, farklı ilçelerde çeşitli buluşmalara ev sahipliği yapacak. Bu buluşmalar, kadınların ekonomik ve kültürel üretimlerini görünür kılmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı, kadın sağlığı, okuryazarlığı ve hak mücadelesine dikkat çekmeyi ve dayanışma ile ortak üretim alanlarını büyütmeyi amaçlıyor.
CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, yaptığı açıklamada “Kadınların emeği, iradesi ve mücadelesi özgürlük yolunda en güçlü dayanağımızdır. 8 Mart haftasında tüm kadınları dayanışmaya ve ortak üretime davet ediyoruz” diyerek halkı CTP Kadın Örgütü’nün düzenlediği etkinliklere davet etti.
CTP Kadın Örgütü 8 Mart Haftası Takvimi
2 Mart Pazartesi- Güzelyurt
Portakal Fabrikaları-İşçi Kadınları Ziyaret
Saat 10:00
3 Mart 2026- Salı -Güzelyurt
oMORfest Kadın Şenliği
AKM- Güzelyurt, Saat 19.00
5 Mart 2026- Perşembe- Değirmenlik ve Haspolat
Değrimenlik-Akıncılar Hizmet Merkezi Ziyareti
Saat 10.00
Film Gösterimi: “Kadınlara Mahsus”
Saat 18.30, Haspolat Spor Kulübü
6 Mart Cuma- İskele
İmbikten Süzdüklerimiz 3: Kadın Sağlığı ve Okuryazarlığı Paneli
Konuşmacılar: Prof. Mehtap Özdirenç Malkoç & Dr. Mehmet Yağlı
Osmanağa Kültür Evi-İskele, Saat 18.00
7 Mart Cumartesi- Girne
13. Emekçi Kadınlar Panayırı
Girne Barış Parkı, Saat: 10.00-18.00
8 Mart Pazar- Mağusa
Fem Festival
Venedik Sarayı, Saat: 10.00-19.00