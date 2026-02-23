HALK KARŞI ÇIKTI, HÜKÜMET DEVRETTİ!

Toplumun tüm kesimlerinin tepkisine rağmen, “Türk Telekom’a peşkeş” olarak nitelenen protokol oyçokluğuyla oanylandı. İhalesiz hazırlanan düzenleme ile ülkenin fiber optik altyapısının tek bir şirkete devrinin önü açıldı.

Yasa kabul 27, 20 ret ile yürürlüğe girdi.

Muhalefetin sert itirazları, Meclis kürsüsündeki uzun süreli konuşmalar ve sendikaların grevlerine rağmen protokol yasalaşırken, oylama kamu varlıklarının geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

“Egemenlik ve kamu düzeni meselesi”

Muhalefet milletvekilleri, söz konusu düzenlemenin yalnızca teknik bir yatırım olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, bunun doğrudan egemenlik, kamu düzeni ve ekonomik bağımsızlık meselesi olduğunu dile getirdi.

Muhalefet, kamuya ait stratejik bir altyapının kontrolünün özel ve yabancı bir şirkete devredilmesinin uzun vadede geri dönülmesi zor sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Hükümet ise tüm eleştirilere rağmen protokolü savunarak, düzenlemenin ülkenin “bilişim adası” hedefi doğrultusunda atılmış stratejik bir adım olduğunu öne sürdü, tekelleşme ve devletin gelir kaybı konusunda sessiz kaldı.

İhalesiz devir, sınırlı kamu payı

İhalesiz hazırlanan protokol, rekabet yaratılmadan tek bir şirkete uzun süreli işletme hakkı verilmesini öngörüyor.

Anlaşma kapsamında:

• Fiber optik altyapısının kullanım hakkı Türk Telekom’a verilecek

• Şirket önemli vergi muafiyetlerinden yararlanacak

• Devlet, elde edilecek gelirden yalnızca yüzde 5 pay alacak