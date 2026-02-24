DEV-İŞ: “EKTAM için, emek için, geleceğimiz için kazanacağız”

DEV-İŞ, EKTAM grevinin 19’uncu gününde yazılı açıklama yaparak mücadeleye devam mesajı verdi.

Açıklamada, “EKTAM grevinin bugün 19’uncu günündeyiz. Tüm zorluklara rağmen emekçilerimiz üretme iradesini, dayanışmasını ve onurunu korumaya devam ediyor. Bizler sadece bir iş yerini değil, Kıbrıs’ın geçmişinde ve bugününde değeri olan bir fabrikayı, ortak emeğimizle var ettiğimiz yuvamızı savunuyoruz.” denildi.

1981’den bu yana alın teriyle büyüyen fabrikaya geri dönmek istediklerini belirten DEV-İŞ, “1981’den bu yana alın teriyle büyüyen fabrikamıza geri dönmek, yeniden hep birlikte üretmek ve geleceğe umutla bakmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Bugünü karartmaya çalışanlara inat; dayanışmamızla, kararlılığımızla ve haklı mücadelemizle bu değeri yaşatacağız.” denilerek, “Çünkü biz biliyoruz: Emek kazanacak, dayanışma kazanacak, birlik kazandıracak. Ve biz, hep birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verildi.