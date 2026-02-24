Liderler ara bölgede bir araya geliyor
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün bir araya geliyor.
Lefkoşa ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi konutunda yer alacak görüşme saat 11.00’de başlayacak.
Barış Gücü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Diagne ev sahipliği yapacak.
