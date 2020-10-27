Ziya Rızkı anıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG); Kıbrıs Türk mücadele tarihinin simge isimlerinden, eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı Ziya Rızkı’yı ölüm yıl dönümünde andı.



TKP-YG’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne İlçe Örgütü’nden 5 kişilik bir heyetin katılımıyla koronavirüs önlemleri çerçevesinde Ziya Rızkı’nın büstü ve mezarı başında iki ayrı tören düzenlendi.

TKP-YG Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği değerli ve efsanevi liderlerden Ziya Rızkı'yı minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde emeklerinin büyük olduğunu kaydeden Garip, TKP için yaptıklarının da unutulmayacağını ifade etti.

"Limasol Serdarlığı’ndan, Girne Belediye Başkanlığı’na; TKP milletvekilliğinden, cumhurbaşkanı adaylığından, spor kulübü yöneticiliğine, mücadele ve topluma hizmetle dolu bir liderin izinden gitmenin onurunu taşıyoruz" diyen Yurdaer Garip, Ziya Rızkı'yı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.