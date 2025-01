Zina Melekki bölünmeyi aşan yankıları müzikle ifade etti

Murat Obenler

Avrupa Kültür Başkenti adayı Lefkoşa 2030 kampanyası 2025 yılında da aralıksız olarak çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle sürüyor. Lefkoşa 2030 kampanyası altında sürdürülen Lefkoşa Uluslararası Festivali çerçevesinde bu yıl ilk olarak genç yaratıcıları destekleyen girişim olan #Under30 programı kapsamında besteci ve piyanist Zina Melekki, "Echoes Across Divides" adlı konserini sundu 5. Lefkoşa Uluslararası Festivali kapsamındaki piyanoda Zina Melekki, kemanlarda Irene Pelagia(ayrıca vokal) ve Charalampos Constantinides, çelloda Marios Stylianou ve perküsyonda Vasilis Vasiliou’dan oluşan ekip çoğunluğu Zina Melekki’nin bestelediği “Wonder” (2021) ve “Places” (2022) albümlerinde ve yeni eserleri icra etti. Nicosia Municipality, Nicosia For Art tarafından organize edilen festivaldeki konser 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:30’da Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Ada üzerinde sınırları aşan bir müzikal yolculuk: Denizlere çıkar bütün şarkılar

“Bölünmeler Arasında Yankılar” adlı performans, bölünmüş bir adanın ve halkının duygusal manzarasını yansıtan hem eski hem de yeni kompozisyonları içeriyor. Ayrılığın acısından derinden etkilenen müzik aynı zamanda dostluk, aşk, dayanıklılık gibi gündelik anların güzelliğini de kutluyor. Genç sanatçı, şarkılarıyla geçmiş ile günümüz, kişisel ile kolektif arasındaki uçurumu kapatmayı amaçlıyor ve izleyiciyi, kendi hayatlarındaki ayırıcı çizgilerde yankılanan yankılar üzerinde düşünmeye davet ediyor. Konserde sahnedeki 5 müzisyen Where I want to be,Return,Τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ(meşhur bir Rembetiko),Yiayia,Υπόσχεση,A hidden place, Reborn ,Who wonder ,I Am ,Το Καλοκαίρι,Yasmin ,Waltz in C Minor,Epilogue ,Where Do I Look For Freedom ,Show Me The Way ,Deilino, Σαν παραμύθι (Şiir: Lefteris Koutsoloukas) ve Fos adlı şarkıları icra ettiler.

Nicosia Municipality, Nicosia For Art tarafından organize edilen festival, Kültür Bakan Yardımcılığı tarafından finanse ediliyor. Onassis Stegi, bronz sponsor olarak yer alırken DIAS Publishing House, SIGMA TV, LOVE FM de medya sponsorları olarak destek veriyor.