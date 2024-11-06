Zeytin dalı taşırken düştü, hayatını kaybetti

Ulukışla’da 75 yaşındaki Ali Nihat PAYAS, ikametgahının karşısındaki bulunan zeytin ağacından kesmiş olduğu dalları taşıdığı sırada dengesini kaybederek asfalt yol içerisine düşmesinin ardından yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, koroner tromboz ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.