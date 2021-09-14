Zeytin ağaçlarının arasından İtalyan klarnetçilerin müziği yükseldi

Murat OBENLER

Güney Kıbrıs’ta sanatsal aktiviteleri ile önemli bir yere sahip olan ve dünyadan seçkin sanatıları Kıbrıslı sanatseverlerle buluşturan Pharos Sanat Vakfı’nın Sonbahar 2021Konser sezonu İtalya’dan Alessandro Carbonare Klarnet Trio konseri ile başladı. İtalyan Elçiliği’nin katkılarıyla vakfın yazlık konser mekanı olan The Olive Grove’de sahne alan Alessandro Carbonare, Luca Cipriano ve Giuseppe Muscogiuri üçlüsü muhteşem bir performanla aralarında İngiliz Yüksek Komiseri, Hollanda, Brezilya ve İtalya Büyükelçileri’nin de olduğu tüm konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Bir zeytinliği kültür-sanat mekanına dönüştürerek sanatçılara müthiş bir alan yaratan Pharos Sanat Vakfı kurucusu ve başkanı Garo Keheyan gecede yaptığı konuşmada uzun bir yaz sezonunu konsersiz geçirdikten sonra Alessandro Carbonare Klarnet Trio konseri ile tekrardan sanatseverler ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek İtalyan Elçiliği’ne teşekkür etti.Bu konserin Sonbahar sezonunun açılış konseri oluğunu ve pandemi şartları ve hava şartları müdase ettiği sürece önümüzdeki aylarda da konserleri sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Cazdan klasiğe, keltzmer müziğinden tangoya uzanan keyifli bir gece

İtalya’ın farklı bölgelerinde doğan ve farklı müzik türleriyle uğraşan üç klarnetçi o bölgelerin kültürel farklılıklarını da konserlerine yansıtırken cazdan klasiğe, keltzmer müziğinden tangoya kadar çaldıkları farklı tarzda eserlerle sanatseverlerden büyük beğeni topladılar.İtayan trio Mozart’s orijinal Divertimenti’snden Gershwin’in 3 Prelüdüne, Chick Corea’nın Armando’s Rhumba, Song for Sally ve Spain temalı jaz suitlerinden Stefania Tallini’nin C19 eserine, Vincenzo De Filippo’nun Pizzica e Taslim parçasından Russian Melody and Odessa Bulgarish emprovizeleri ve varyasyonları adlı Klezmer suitine seslendirdikler eserlerle sanatseverleri doyurucu bir müzikal yolcuğa çıkardı.

Sırada Hint Klasik Müziği konseri var

18 Eylül Cumartesi gecesi yine The Olive Grove (Delikipos köyü)da Jasdeep Singh Degun (sitar), Suhas Mitra (sarod) and Gurdain Rayatt (tabla) dan oluşan Hint Klassik Müziği konseri yer alacak.