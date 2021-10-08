Zeybek: “Yuka Blend’i özleyenleri 9 Ekim Cumartesi Ara Bölgeye bekleriz”

Murat Obenler

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali(BFPSF) kapsamında Yuka Blend de 9 Ekim Cumartesi günü müzikleriyle,danslarıyla,atölye çalışmalarıyla Ara Bölgeye farklı bir renk ve enerji katacak. Biz de bu enerjinin başındaki isim olan Yuka Blend Direktörü Derviş Zeybek ile heyecanlı bir sohbet gerçekleştirdik.

Yuka’nın BFPSF’ne resmi katılımı nasıl oldu ve bugüne kadar nasıl bir işbirliği süreci geçirdiniz?

Derviş Zeybek: Geçen yılki Lefke projesinden sonra pek festival tarzı etkinlik yapmamayı tercih ettik. Bunda pandemi koşullarının da etkisi var. Bu Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali(BFPSF) fırsatı çıkınca bu işbirliğini değerlendirmek istedik. Çünkü adanın iki büyük kültür festivalinin işbirliğinden güzel şeyler çıkacağını düşündüm. Nasıl olacağına karar verdik ve çalışmalarmızla festivale hazırlandık. En sonunda 9 Eylül Cumartesi günü ara bölgede buluşuyoruz. Güney ile kuzey arasıdaki geçişler artıyor ve her geçen gün daha fazla K/T ve K/R karşılıklı geçiş yapıyor. Turist sayısında da artış vardır bu yüzden etkinliğin ara bölgedeki H4C(Dayanışma Evi) da olması her iki tarafa açık olması açısından çok iyi bir lokasyondur.

Festival için özel bir çalışma yaptınız mı? Kareografi,atölye gibi farklılıklar olacak mı?

Bunu mini bir Yuka gibi değerlendiriyoruz .Bekir Şimşek arkadaşımız dans dilleri ile ilgili bir atölye çalışması yapacak. Solo performanslar olacak. 21 Dance Company tarafından freestyle dans gösterisi olacak. DJ.’lerin (Msc HCN,Hilmi Oraç,Ohmzy ve WamderWonder) saat 15:30 gibi başlayıp gece11:00’e kadar sürecek performansları olacak.Tabi dans etmek de serbest.

Festival zaten kendi içinde uluslararası sanatçılar, yerel sanatçılar ve birlikte ortak performanslar ve adanın her tarafında olması özelliğiyle zaten özeldir. Biz de mini bir Yuka Festivali sunacağız. O da kendi içinde özel ve önemlidir.

Festival ne zaman nerede oluyor?

Festival 8 Ekim Cuma günü Güney’deki performanslarla başlayacak, 9 Ekim Cumartsi günü ara bölgedeki Buffer Fringe powered by Yuka Blend etkinliği ile devam edecek ve 10 Ekim Pazar gübü de Kuzeydeki Surlariçinde bulunan Narnia’daki gösterilerle sona erecek. Detaylar için festivalin internet sayfası ve sosyal medya hesapları takip edilebilir. Ara bölgeye geçmek için Safepass,Adapass veya PCR/antijen gösterilemesi gerekmektedir.

Yuka Blend’in önemüzdeki yıl(lardaki) planları nedir?

Bu sene Yuka’yı böyle kapatacağı .Gelecek sene için programlarımızı çalışmaya başladık.Uluslararası bir festival olma adına bazı adımlar attık.Bunu devam ettireceğiz. 2022’de daha fazla müziğe yöneleceğiz ve insanların müzikle birlikte daha katılımcı olacağı,daha eğlence ve keyif alacağı Yuka Blend’ler yaşayacağız,yaşatacağız.