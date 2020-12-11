Zeki Erkut’un yeni romanı “SERÇE” çıktı

Zeki Erkut’un üçüncü romanı “Serçe”, raflardaki yerini aldı. Khora Yayınları’ndan çıkan ve 1974’e çok farklı bir açıdan bakan kitabın kapak tasarımı Nilgün Güney’e ait. Khora Kitabevleri ve tüm kitapçılardan ulaşılabilecek romanın konusu şöyle:

Cam kemik hastalığından dolayı vücudu gelişmemiş, Kliru köyünden, “Serçe” lakaplı Takis, babasının zoruyla askere alınır. Askerde mutfak görevine dahi adapte olamamışken, savaşın patlak vermesiyle kendisini Beşparmak Dağları’nda, Türk askerinden kaçarken buluverir. Eski bir suçlu olan Kosta ve Kıbrıs’a ilk kez tatil amaçlı gelen fakat babası Kıbrıslı olduğu için apar topar askere alınan Amerikalı Peter ile yolları kesişmiş ve komutanları onlara “sırtınıza dağlara verip kaçacak, saklanacak ve yeniden kaçacaksınız. Güvenli bir bölgeye ulaşana kadar bu özgürlük koşusunu sürdüreceksiniz!” emrini vermiştir. Matematik zekâsı ve sezgileri hayli gelişmiş olan Çavuş Serçe, sorumluluğuna verilen ekiple birlikte büyük bir kovalamacanın ortasında kalmıştır.

Bir yanda doğal güzellikleri, taze havası, şırıl şırıl akan minik deresi ve birbirinden renkli insanlarıyla Kliru köyündeki huzur bir kaza sonucu bozulmakta öte yanda ise savaş tüm acımasızlığıyla devam etmektedir.

Kitap Türkiye’de de yayımlandı

Tarihsel bir dönemi oldukça farklı bir kurguyla ele alan “Serçe”, Kalkedon yayınları tarafından Türkiye’de de yayımlandı.

Jans Mans Sokağı Çocukları’nın ikinci baskısı yapıldı

Yazarın geçmiş yıllarda yazdığı “Jans Mans Sokağı Çocukları” ve “Kral” adlı romanları büyük ilgi görmüş, Jans Mans Sokağı Çocukları’nın baskısı tükenmişti. Khora Yayınları tarafından eserin ikinci baskısı yapılarak okurlara sunuldu.

Zeki Erkut, bir kısmı Yenidüzen’de yayımlanan mizah öykülerini “Ha­lim Çileli’nin Fevkalade Serüvenleri” isimli kitapta topladık­tan sonra 2017 yılında ilk romanı “Jans Mans Sokağı Çocuk­ları’nı ve 2019’da “Kral” romanını yayımladı. “Serçe”, yazarın Khora Yayınları’ndan çıkan dördüncü kitabıdır.