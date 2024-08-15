“Zehir saçan bacanın altında çalışan emekçilerin yanına gelin ve bildiklerinize gözlerinizle şahitlik edin"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu'nun yaptığı açıklamada, 19 Ağustos Pazartesi günü sabah 10.00'da Teknecik Elektrik Santrali'nde toplanma çağrısı yaparak, "Gelin ve bildiklerinize gözlerinizle şahitlik edin. Halkın malının nasıl darmaduman edildiğini, makinelerin nasıl sabote edilip elektrik üretemez hale getirildiğini kendi gözlerinizle görün" dedi.

Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

"SİYASİ PARTİLER ve SİVİL TOPLUMA

ACİL ÇAĞRI

Konuyu biliyorsunuz. KIB-TEK’i elektrik üretemez hale getirmek, halkı pes ettirmek için şeytanın aklına gelmeyen kötülükler yaptıklarını siz de çok iyi biliyorsunuz. 19 Ağustos Pazartesi sabah saat 10’da sizi Teknecik Elektrik Santrali’nin ana giriş kapısında bekliyoruz. Gelin ve bildiklerinize gözlerinizle şahitlik edin. Halkın malının nasıl darmaduman edildiğini, makinelerin nasıl sabote edilip elektrik üretemez hale getirildiğini kendi gözlerinizle görün. Gelin ki, durumun aciliyetini, kurumlarımıza vasıfsız ve kötü niyetli yöneticiler tarafından nasıl zarar verildiğini kendi gözlerinizle görün. Zehir saçan bacanın altında çalışan biz KIB-TEK emekçilerinin yanına gelin. 19 Ağustos Pazartesi sabahı Teknecik’e gelin ki halk adına, halk için, halkla beraber yürüyüşümüze bütün gerçeklere şahitlik ederek beraber devam edelim. Özerk bir KIB-TEK için akılla, bilimle ve çıkar çetelerinin değil halkın çıkarları için beraber yürüyelim."