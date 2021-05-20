Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: “Seviyeyi ayaklar altına düşürdünüz, kalitenizi ortaya koydunuz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile ciddi gerilim yaşayan ve partiden ayrılma noktasına gelen Milletvekili Bertan Zaroğlu yeniden Arıklı’ya yüklendi.

Sosyal medya paylaşımı yapan Zaroğlu, Arıklı’yı “seviyesizlikle” suçladı ve bu tartışmalar içinde olmaktan dolayı “üzgün olduğunu” söyledi.

Zaroğlu, borcuna kefil olduğunu iddia eden Arıklı’ya cevaben de bir belge paylaşarak söz konusu borcu kapadığını belirtti.

İşte Zaroğlu’nun açıklaması:

Erhan Arıklı, seviyesizliğinizin içinde kaldığım için gerçekten çok üzgünüm.

Ben partiden neden ayrılmak zorunda kaldığımı açıklamaya çalışırken, Gerekçelerini ortaya koyarken.

Siz bunlara cevap vereceğinize, saçma sapan konularla "Borcum varmış, kefil olmuşsunuz" gibi açıklamalar yaparak seviyeyi gerçekten ayaklar altına düşürdünüz.

Böyle bir ortamın içinde olduğum için, bunları açıklamak zorunda kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir şeyi sosyal medyaya yazmanız sizin kalitenizi ortaya koyarken her zaman yaptığınız gibi, Yazdığınız yazıyı kaldırmanız da karakterinizi apaçık ortaya koymaktadır...

Buyurun, bir buçuk sene önce bana kefil olduğunuz araç kredisinin, son ödemesinin 18 gün önce yapılarak tüm borcun kapandığının belgesi… Bu seviyesizliği halkın vicdanına bırakıyorum...