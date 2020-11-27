“UBP-HP gizli görüşüyormuş, bu etik değil”

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bu geceki yemeğe Ersan Saner’in katılmamasını eleştirerek yeni iddialar ortaya koydu.

Zaroğlu, UBP ile HP’nin gizli görüşme sürdürdüğünü ve ikili oluşuma gitmek için bazı hesaplamalar yaptıklarını iddia etti.

Bunun etik olmadığının altını çizen Zaroğlu; “Mademki niyetiniz vardı neden ilk başta kurmadınız?” diye sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Bertan Zaroğlu, özetle şunları dile getirdi:

“Ersan Saner bu akşamki yemeği kabul etmemiş. UBP-HP’nin gizliden gizliye görüştüğü kulağımıza geliyor. Bu hiç etik değil. Kurmaya niyetiniz varsa neden ilk başta kurmadınız. HP’nin yanlış dizayn senaryolarından bunlar ortaya çıkıyor. Bu tavırları çok yanlış olarak değerlendiriyoruz. UBP’nin HP ile yoğun görüşmesi oldu, parti meclisi onay vermedi, şimdi ne oldu da gizliden gizliye görüşüyorlar? Eğer öyleyse neden Tufan Erhürman’a bu işi verdiler. HP’nin söylemlerinin zaman ile yumuşaması için mi bu adım atıldı yoksa başka pazarlıklar için mi. Günün sonunda ‘ülke zorda kalmasın’ diyerek UBP-HP bu oluşuma giderse hiç şaşırmayacağız. Yapılanlar hiç de etik değil.”