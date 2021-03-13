Zaroğlu: “Kurultay sürecinde siyasi ahlaksızlık yapılıyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, 11 Nisan tarihinde yapılacak YDP Kurultayı sürecinde ‘siyasi ahlaksızlıkların’ yapıldığını iddia etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bertan Zaroğlu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya aracılığı ile YDP’nin ‘içini karıştırmak’ amaçlı bazı hamleler yapıldığını ve YDP Kurultayı’ndan sonra 181 YDP üyesinin UBP’ye katılacağına yönelik bazı iddialar ortaya atıldığını ifade eden Zaroğlu, kurultayda yer almamaları için söz konusu bu 181 kişinin isimlerinin açıklanmasının siyasi ahlakın bir gereği olduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki söz konusu paylaşımın Erhan Arıklı’ya destek amacıyla yapıldığının net olduğunu öne süren Zaroğlu, YDP Kurultayı öncesinde algı operasyonu yapmaya çalışmakla suçladığı UBP yönetimini düşünmeye davet etti.

Zaroğlu, Arıklı’nın kaybetmesi halinde partinin bölüneceği şeklinde ‘korku verme politikası’ yaptığını savunarak, “Bu hamlenin arkasında nasıl bir siyasi entrika olduğunu görecek kadar siyasi tecrübeye sahibiz” ifadesini kullandı.