Zaroğlu: “Geçmişte UBP ve DP’den teklif aldım”

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, hem UBP hem de DP’deki bazı vekillerden partiye katılması yönünde geçmişte teklif aldığını açıkladı, “Vekiller, dostlar aracılığıyla bu teklifleri aldım. DP’den aldığım teklif, 3 ay önce partinin kurulma aşamasındaydı. Ancak yetkili organlarıyla görüşmedim” dedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Zaroğlu, şu anda ne UBP ne de DP’ye katılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da ifade ederek, “Buna parti yetkili organları karar verir. Ben bağımsız bir vekilim. Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba ilçe kongrelerimiz olacak. Şu an için böyle bir şey yok” şeklinde konuştu.