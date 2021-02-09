“Zarar ödenmezse batarız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen fırtına seracıları da vurdu. Fırtına, özellikle Yeniboğaziçi, Yıldırım, Mormenekşe, Tatlısu gibi yerlerdeki seraları yerle bir etti, birçok üretici zarara uğradı. YENİDÜZEN’e konuşan seracılar, yıl boyunca birçok zorluklarla boğuşarak üretim yaptıklarını ve bu olayın kendilerini üzdüğünü söyledi. Büyük zarara uğradıklarını aktaran seracılar, yetkililerden yardım istedi.

Üretim konusuna da değinen seracılar, ülkede son 1 yıldır turist ve üniversite öğrencilerinin pandemi dolayısıyla gelemediğini aktararak, satışların yarı yarıya düştüğünü belirtti. Seracılar bu dönemde tüm seracıların ürününün elinde kalmaması için gerektiği kadar ekim yapmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

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“Birçok seracı fırtınadan etkilendi”

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, meydana gelen fırtınadan Maraş bölgesinde pek zarar olmadığını ama ülkenin çeşitli yerlerinde seracıların olaydan etkilendiğini belirtti. Yetkililerin hasar tespit çalışmaları yaptığını kaydeden Doğan, en kısa zamanda zararın ödenmesi konusunda talepleri olduğunu söyledi.

“Satışlarda %40 oranında düşüş var”

Seracılar Derneği Başkanı Doğan, pandemi dönemindeki satışlara değinerek, bu dönemde satışlarda %40 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.

Doğan şu noktalara değindi:

“Bilindiği üzere şu anda adamıza hem öğrenci, hem de turist gelmiyor. Pandemi dönemi öncesine göre satışlar düştü. Pandemi öncesiyle, şimdiyi kıyaslamak gerekirse satışlarda %40’lık bir düşüş var. Bunun yanında üretim yaparken maliyetler de yüksek. Seracılar bu dönemde gücüne göre ekim yapması lazım. Şu anda domateste kilo başına 2 TL’lik bir zarar ediyoruz. Kimse ürünün elinde kalmasını istemez. O yüzden herkes dikkatli olmalı.”

Mithat Kargı: “6 dönümlük ürünüm mahvoldu”

Ülkemizde geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan fırtınadan en çok etkilenen seracılardan biri Mithat Kargı oldu. Tatlısu Seracılar Birliği Başkanlığı da yapan Kargı, YENİDÜZEN’e yaşadıkları hakkında bilgi verdi. Fırtınadan dolayı çok zarara uğradığını aktaran Kargı, 6 dönümlük ürünün mahvolduğunu ifade etti.

Kargı şunları söyledi:

“Cumartesi akşamı olan fırtınada bizim bölgemizden 10 kişi zarara uğradı. Benim de içinde olduğum 2 kişinin çok büyük bir zararı oldu. Yetkililer hasar tespit çalışmaları için geldi, gerekli işlemler yapıldı, şimdi artık beklemeye geçtik. Şiddetli rüzgâr seraları paramparça etti, ürünlere zarar verdi. Yaklaşık 6 dönümlük domatesim çöp oldu. Bu ürünleri önümüzdeki günlerde toplayacaktık ne yazık ki o kadar emeğimiz boşa gitti.”

“Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil”

Ürünü yetiştirmek için bir yıl boyunca uğraştıklarından bahseden Kargı, özellikle Kasım ayından bu yana çok zorluk yaşadıklarını ve hiçbir şeyin dışarıdan görüldüğü gibi kolay olmadığını belirtti. Özellikle pandemi döneminde satışların çok düştüğünü aktaran Mithat Kargı, ürünü yetiştirmek için yüksek maliyetler harcadıklarını dile getirdi. Kargı, üretimin gerçekleştiği sırada Tarım Bakanlığı’nın sera birlikleri ile birlikte çalışması gerektiğini kaydederek, “sera domatesi 7 TL’nin altına düştü mü üretici batar” dedi.

Şengül Tosunoğlu: “Aşırı bir zarar görmedik ”

Yıldırım köyünde seracılık yapan Şengül Tosunoğlu, bölgede çilek seralarının olduğunu ve fırtınadan zarar gördüğünü aktardı. Daha önceden de böyle bir afetin başlarına geldiğini belirten Tosunoğlu, o dönem kendisinin çok zarar gördüğünü ancak şu anda aşırı bir zarar görmediğini söyledi. Birçok insanın serasının zarar gördüğünü dile getiren Şengül Tosunoğlu, bu yardımların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Satışlar yarı yarıya düştü”

Üretim konusunda da değerlendirme yapan seracı Şengül Tosunoğlu; “ülkede öğrencinin olmaması, otellerin kapalı olması ve restoranların da eskisi gibi iş yapmamasından dolayı satışlarımız pandemi öncesindekiyle yarı yarıya düştü” ifadelerini kullandı.

Bekir İnce: “Eğer bu zarar ödenmezse battık, gittik demektir”

Yeniboğaziçi’nde seracılık yapan Bekir İnce, Cumartesi akşamı yaşanan fırtına olayında çok büyük zararı olduğunu belirtti.

İnce şunları söyledi:

“Cumartesi akşamı yaşanan fırtına olayından sonra birçok sera üreticisi benim gibi zarara uğradı. Onun yanında harcadığımız paralar ve emekler boşa gitti. 1 saatlik fırtına ortalığı darmaduman etti. Olaydan sonra yetkililer bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Benim 3 dönümlük seram ve içerisindeki ürünler zarar gördü. Devlet, zarar gören herkese destek çıkmalı, katkı vermeli. Eğer bu zarar ödenmezse battık, gittik demektir”

Coronavirüs salgınının satışlarını da oldukça etkilediğini kaydeden seracı Bekir İnce, bu süreçte satışların yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Oktay Ertoprak: “Zararım 80-100 bin TL civarı…”

Yeniboğaziçi’nde seracılık yapan ve geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen aşırı fırtınadan zarara uğrayan seracılardan biri de Oktay Ertoprak… Yaşanan olaydan zararının 80-100 bin TL civarı olduğunu belirten Ertoprak, seranın yanında içindeki ürünlerin de çöpe gittiğini söyledi. Konu hakkında yetkililerin hasra tespit çalışması yaptığını kaydeden Ertoprak, yetkililerin kendilerine zararın karşılanacağını ilettiğini ifade etti.

Üretim yaparken yaşadıkları zorluklardan da bahseden Oktay Ertoprak, üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getirirken, satışlarda da son 1 yıldır pandemi nedeniyle bir düşüş olduğunu sözlerine ekledi.