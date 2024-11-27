“Zarar büyük”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan kuvvetli fırtına sonrasında Tatlısu’da birçok sera zarar gördü, üreticiye büyük zarar verdi.

Seraları yıkılan veya yırtılıp dağılan birçok üretici, YENİDÜZEN’e konuştu, büyük kayıp yaşadıklarını söyledi. Yüksek maliyetlerden dolayı üretmekte zorlandıklarının altını çizen sera üreticileri, böyle bir zararın da yaşanması sonrası üzgün olduklarını belirtti. Yaşanan fırtına sonrası da Tarım Dairesi’nden ekipler bölgeye giderek seraları gezdi, hasar tespit çalışması yaptı. Üreticiler, yetkililerin kendilerine yırtılan sera naylonları için ödeme yapılmayacağını, ödemenin sadece zarar gören ürünler için olacağını belirttiğini de söyledi.

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti, üretici başına 40 bin ila 100 bin TL’lik bir zarar olduğunun bilgisini verdi.

Serası zarar gören üreticiler ne dedi?

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı:

“Üretici başına 40 bin ila 100 bin TL gibi büyük bir zarar var”

“Hafta sonu bir doğal afet yaşandı ve ne yazık ki birçok üreticimiz bu afetten etkilendi. Birçok üreticinin seraları zarar gördü. Seraların naylonları yırtıldı, ürünler zarar gördü. Tarım Dairesi’nden yetkililer hasar tespit çalışması yapıyor. Üretici başına 40 bin ila 100 bin TL gibi zarar var. Yüksek maliyetlerle üretmekte zorlanırken bir de böyle bir afet olması kötü bir durum. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz.”

İdris Ateş: “Her şey yıkıldı, zararım büyük”

“Hafta sonu yaşanan kuvvetli fırtınada seralarım yerle bir oldu. Her şey yıkıldı, zararım büyük. İçinde domates vardı. Seranın kendisi gittiği gibi ne yazık ki içindeki ürün de kaybettik. Yetkililer geldi gerekli hasar tespiti yaptı, artık beklemedeyiz. Kaybımınız büyük ama bundan sonrası için yara sarmaktan yapabilecek bir şeyimiz yok.”

Eyüp Çil: “İşçilik hariç yaklaşık 40 bin TL’lik zararım var”

“Fırtına nedeniyle seralarımdaki naylonlar yırtıldı, zarar gördü. Sadece benim değil, Tatlısu’daki, birçok sera üreticisinin büyük zararı var. Benim seramın işçiliği hariç yaklaşık 40 bin TL zararı oldu. Naylon fiyatları da Türkiye fiyatlarından 3-4 katı… Bu durum muhakkak ki üretimi etkileyecektir. Bundan sonrası için yaralarımızı saracağız.”

Arif Kargı: “Bizlere sadece ürün için destek verilecek. Naylon masrafları bize ait olacak”

“Geçtiğimiz günkü fırtınada seramın naylonları zarar gördü, bunun sonucunda sera içerisindeki fideler rüzgârdan yandı. Yetkililer gelip hasar tespiti yaptı ancak 2023 yılında yapılan tüzük değişikliği sonrası sera naylonlarının bu kapsama girmediği bize söylendi. Seranın patlayan naylon zararını biz kendi imkânlarımızla karşılayacağız, desteği de sadece ürün başına alacağız. Daha önce böyle bir afet yaşandığında naylonlar dâhil her şey karşılanıyordu. Benim zararım 80-90 bin TL civarı… Ben bu parayı kendi imkânlarımla verirsem, üretimden geri kalmayacak mıyım? Üreticinin üretimden geri kalması demek ürünün az olacağı ve fiyatın da yüksek olacağı demektir.”

Latif Çelik: “Fırtına birçok serayı yerle bir etti”

“Hafta sonu ve sonrasında yaşadıklarımız anlatılmaz yaşanır vaziyette… Bunca yılda ben ilk kez bu kadar şiddetli bir fırtına gördüm. Deyim yerindeyse birçok serayı yerle bir etti. Şu anda yetkililer hasar tespit çalışmalarına ve hesaplamalarına devam ediyor. Benim seramın bir bloğu olduğu gibi çökmüş durumda. Naylonlar yırtılınca içindeki ürün de rüzgârdan etkilenmiş oldu. Birçok üretici zor durumda… Bir taraftan yüksek maliyetlerle üretim yapıyoruz, bir taraftan da böyle bir afet üretimimizi etkiledi.”