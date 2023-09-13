Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda 18 yaşındaki Fatih Can’ın ölümüyle sonuçlanan kazanına ardından tutuklanan M.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı ve zanlının daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü, tedavi sonucunda baş ve sinir hastalığı nedeniyle yüzde 50 engelli raporu verildiği ortaya çıktı.

Polis memuru İnan Çoktan olguları aktardı. Polis, kazanın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun Gece Kulüpleri Mevkiinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, 18 yaşındaki Fatih Can’ın, yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve kavşağa gelmeden süratini salim bir raddeye indirmeyen 53 yaşındaki M.T.’nin yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Osman Ceritli ve 26 yaşındaki Nuh Ali Ceritli’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti. Polis, kazada ağır yaralanan Fatih Can’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis, yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Polis, kazanın ardından zanlının tutuklandığını, ifadesinde 70-80 kilometre hızla seyrettiğini söylediğini, ancak kazanın meydana geldiği noktada hem kavşak bulunduğunu hem de hız limitinin 65 olduğunu söyledi.

Polis, zanlıdan ve Can’dan kan örneği alındığını, incelenmek üzere devlet laboratuarına gönderildiğini

3 adet kamera kaydı temin edildiğini, göğü tanıkları tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının sol gözünde % 80 görme kaybı var

Polis memuru, zanlının muayene edildiğini, sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı olduğuna dair doktor raporu alındığını ayrıca zanlının daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü, tedavi sonucunda baş ve sinir hastalığı nedeniyle gözünde yüzde 50 engelli raporu verildiğini açıkladı.

Cezai ehliyeti olup olmadığı belirlenecek

Polis memuru, zanlının tekrar kontrolden geçirileceğini ifade ederek, ceza-i ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için doktor muayenesinin şart olduğunu söyledi ve mahkemeden bu yönde emir verilmesini talep etti.

Yürütülen soruşturmada zanlının kusurunun olup olmadığına dair araştırma yapıldığını belirten polis, ilk tespitlere göre kusuru bulunduğunu ancak hız tespit uzmanlarının zanlının kaza anındaki hızını belirlemek için çalıştığını, çıkacak rapora göre zanlının kusur oranının belirleneceğini açıkladı.

2 gün daha tutukluluk

İncelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığına yönelik tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.