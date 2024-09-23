Zanlının turist olduğu ortaya çıktı

Haspolat’ta meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası zanlısı M.K. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ülkede turist olduğu belirlenirken, karşı araçta bulunan Pınar Kaya’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Polis memuru Ali Kiriş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.09.2024 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Haspolat'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Bülent Ecevit caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaparak o esnada sağından Bülent Ecevit caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı yönetimindeki kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın hastaneye kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata alınış olup halen yoğun bakım servisinde müşahede altında tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Pınar Kaya'nın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım bölümünde tedavisinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, suçun nevinin değişebileceğini ifade etti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.