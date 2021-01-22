Zanlıların ifadeleri araştırılacak

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkatı ile ilgili tutuklanan zanlılar E.Ü, A.Y.A, H.Y ve Ö.Ç bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlılardan alınan ifadelerin araştırılacağını ifade ederek, tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Mahkemede 4 zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

İki ayrı hırsızlık…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı, 18 -19 Ocak 2021 tarihleri 19.00-08.00 saatleri arasında Düzova'da ağıllar bölgesinde 4 zanlının da Düzova’da sakin C.G’ye ait küçükbaş mandırasından yaşları 1 haftalık ve 1 buçuk aylık arasında kulak numarası olmayan, toplamda 8 adet melez kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi.

Kuzular tespit edildi

Polis memuru Yücel Kuşçu, yapılan soruşturma kapsamında zanlılar E.Ü, A.Y.A ve H.Y’nin 18 – 19 Ocak 2021 tarihleri arasında yine Düzova ağıllar bölgesinde M.G isimli kişiye ait ağıldan toplamda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini de belirtti.

Polis, söz konusu kuzuların da tespit edildiğini, burada H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet kuzunun da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı.

Polis, konu şahısların 20 Ocak 2021 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını bahse konu araç ve kuzuların da emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Tutuklulukları devam edecek…

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada ilk etapta tutuklanan zanlılar E.Ü, A.Y.A ve H.Y’nin verdikleri ifadelerinde suçu zanlı Ö.Ç ile birlikte işlediklerini bildirmeli üzerine zanlının da alınan derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların beyanlarının araştırıldığını belirterek 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.