Zanlılardan biri ambulansla geldi

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün Mağusa’da tutuklanan M.F. isimli doktor ile B.K. isimli eczacı olmak üzere iki zanlı tutukluluk talebiyle bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in akrabası olan ve doktor ile eczacı yakınları da soruşturma kapsamında tutuklanan doktor M.F., yakın dönemde ameliyat olduğu ve tansiyon problemi yaşadığı gerekçesiyle mahkemeye ambulansla getirildi.

Zanlıların ilerleyen dakikalarda yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.