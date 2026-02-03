Zanlılar teminatla serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklanan A.Z., M.B. ve M.B., mahkemeye çıkarıldı.

Bugüne kadar 29 kişi tutuklanmıştı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, 15 Aralık 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A. dahil 29 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını söyledi.

Polis, A.Z.’nin oğlu M.B.’ye çalışma izni çıkarabilmek için diğer oğlu M.B. ile birlikte Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A’ya 300 dolar vererek, sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi temin ettiklerini söyledi. Polis, kira sözleşmesinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra, sahte ikametgah belgeleri Polis Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü ve çalışma izin işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri ile işleme alındığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 50'er bin TL nakit teminat bir kefilin 800'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat vücut yapmalarına emir verdi.