Nüfus 4 yılda “69 bin 498 kişi” arttı

Nüfustaki hızlı artış, Kıbrıs’ın kuzeyinde açıklanan projeksiyon rakamlarının gerçeği ne derece yansıttığı ve artışın hangi dinamiklere dayandığı sorularını bir kez daha gündeme taşıdı.

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Kıbrıs’ın kuzeyinin projeksiyon nüfusu, 2024 Aralık ayı itibarıyla 489 bin 308 olarak hesaplandı.

Bu rakam, 2020 yılına göre 69 bin 498 kişilik bir artışa işaret ediyor.

Son beş yılda nüfusun yaklaşık yüzde 16,6 oranında büyüdüğü ifade ediliyor.

İstatistik Kurumu verilerine göre, doğum ve ölüm arasındaki farktan kaynaklanan net doğal nüfus artışı, yıllık bazda yaklaşık 1.600 ila 2.200 kişi arasında değişiyor.

Beş yıllık toplam doğal artış yaklaşık 9.500 kişi düzeyinde kalıyor. Bu rakamlara göre beş yıllık toplam artışın 8 – 10 bin kişi civarında olması gerekiyor.

Ancak projeksiyon nüfus verileri, aynı dönemde nüfusun 69 bin 498 kişi arttığını ortaya koyuyor.

Aradaki 60 bin kişiye yakın fark dikkat çekiyor…

Yıllara göre nüfus artışı

Projeksiyon nüfus verileri, özellikle son beş yılda belirgin bir yükselişe işaret ediyor:

2020: 419.810

2021: 448.268

2022: 462.747

2023: 476.214

2024: 489.308

Özellikle 2020–2021 döneminde nüfusun 28 bin 458 kişi artması dikkat çekiyor. Sonraki yıllarda ise yıllık artışın 13–14 bin kişi bandında seyrettiği görülüyor.

Doğum ve ölüm verileri ne söylüyor?

Nüfus artışının kaynağını anlamak açısından doğum ve ölüm verileri önemli bir karşılaştırma imkânı sunuyor. Resmi verilere göre yıllara göre doğum sayıları şöyle:

2020: 3.685

2021: 3.614

2022: 3.649

2023: 3.631

2024: 3.382

Aynı yıllarda kaydedilen ölüm sayıları ise şu şekilde:

2020: 1.503

2021: 1.693

2022: 1.831

2023: 1.695

2024: 1.745

Bu verilere göre, doğum ve ölüm arasındaki farktan kaynaklanan net doğal nüfus artışı, yıllık bazda yaklaşık 1.600 ila 2.200 kişi arasında değişiyor. Beş yıllık toplam doğal artış ise yaklaşık 9 bin 500 kişi düzeyinde kalıyor.

Doğal artış ile toplam artış arasındaki fark: 60 bin kişi

Doğum ve ölüm verileri birlikte değerlendirildiğinde, Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun yalnızca doğal demografik dinamiklerle büyümesi halinde, beş yıllık toplam artışın 8–10 bin kişi civarında olması bekleniyor. Oysa projeksiyon nüfus verileri, aynı dönemde nüfusun 69 bin 498 kişi arttığını ortaya koyuyor.

Yıllık bazda bakıldığında da benzer bir tablo görülüyor. Son yıllarda projeksiyon nüfusta kaydedilen 13–14 bin kişilik yıllık artışın yalnızca yaklaşık yüzde 12–15’lik bölümü doğum–ölüm dengesinden kaynaklanıyor. Geriye kalan büyük bölüm ise doğal nüfus artışıyla açıklanamıyor.