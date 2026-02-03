“Ekonomik krizden en çok kadınlar etkileniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi’nin düzenlediği rutin Kadın Buluşmaları toplantısında bu kez ekonomik kriz ve yoksullaşmaya karşı kadınların örgütlenme yolları tartışıldı.

Toplantıya katılan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kadın yoksulluğu ile ilgili güncel verileri paylaşarak ekonomik krizden en çok kadınların etkilendiğini vurguladı. Derya, kadınların iş gücüne katılımındaki düşüş, kayıt dışı çalışmanın artışı ve sosyal güvence eksikliğinin kadınları daha da kırılgan hale getirdiğini belirtti. Dayanışmacı ekonomi modellerinin önemini anlatan Derya, tüm ilçelerde yürütülen örgütlenme çalışmalarını aktardı.

Katılımcı kadınların hükümetin yolsuzlukları ve ekonomi politikaları hakkında sorular yönelttiği toplantıda, yolsuzlukların halkın refahını doğrudan etkilediği, özellikle de kadınların ve çocukların yaşam koşullarını ağırlaştırdığı dile getirildi.

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Balkanı Nesrin Kısaoğlu ve ilçe temsilcileri, kadınların dayanışma ağlarını güçlendirmesi, kooperatifleşme ve yerel üretimin desteklenmesi gibi çözüm önerilerini bölgede yürürlüğe koyacaklarını ifade etti.