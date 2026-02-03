Sahte sigorta poliçesiyle kuzeye geçmeye çalıştı!
Kermiya barikatı üzerinden sahte sigorta poliçesiyle Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmeye çalışan zanlı, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Lefkoşa’da bulunan Metehan barikatında meydana gelen “Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçundan tutuklanan K.K., mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Ali Kirik, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Kermiya barikatı üzerinden Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçiş yapmaya çalışan zanlının muhaceret memuruna sahte olduğunu bildiği kullanımındaki araç adına düzenlenmiş sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi.
Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, poliçenin sahtecilik uzmanı tarafından inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.
Yargıç Şevket Gazi, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.