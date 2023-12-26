Zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak

Ayça Alav’ın katil zanlılarına yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan F.L.W.D. ile S.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı, soruşturma amacıyla 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların “Taammüden Adam Öldürme” ve “Soygun” suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, ağzına koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının F.L.W.D. ve S.H.’nin yardımı ile Kıbrıs’ın güneyine kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi.

Polis F.L.W.D. isimli zanlının 50 Euro, S.H.’nin ise 100 Euro aldığını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, S.H.’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, 23 Aralık tarihinde Alav’a otopsi yapıldığını, ölüm nedeninin ağız burun kapaması, asfiski ve boyunda bası olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında birçok kişinin sorgulandığını, 10 kişiden ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı.

Polis, alınacak başka ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntülerinin olduğunu dile getirdi.

Polis, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ifade ederek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan F.L.W.D.’nin avukatı, zanlının hücre koşullarından ve yemeklerden şikayetçi olduğunu, koşulların insani olmadığını söylediğini aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.