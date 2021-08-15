Zanlı suçlamaları kabul etmedi: “Çok sarhoştu, kendini yaraladı”

Girne’de “iman nikâhlı” eşini bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı S.A. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasucu 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Girne’deki evinde zanlı S.A’nın, aynı yerde sakin “imam nikâhlı” eşi E.E’yi uyuduğu sırada bıçakla yaralayıp, şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının eşinden özür dileyip kendisini affetmesini istediğini, ardından tedavisi için de Girne, Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürmesi üzerine olay polisin bilgisine geldiğini belirtti.

Gelen ihbar üzerine zanlının aynı gün mahkeme emri ile tutuklandığını ve zanlının beyanları üzerine incelemeler yapılması gerektiğini belirten polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin mahkemeye aktardıkları üzerine söz alan zanlı, “Olay öyle olmadı, çok sarhoştu ben bıçağı elinden almak isterken kendini yaraladı. Ben onu yaralamış olsaydım hastaneye getirmezdim” dedi.

Huzurunda yapılan beyanlar ışığında soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.