‘Zanlı M.Ş.E  86, Ç.T 29 kişiye usulsüzce çalışma izni çıkardı’

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda görev yapan iki devlet memuru bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı M. Ş. E.’nin 86 kişiye, zanlı Ç. T’nin ise 29 kişiye usulsüzce kayıt dışı duruma düşmemeleri için başka şirketler adına da aynı yöntemle Çalışma İzni çıkardıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de geniş çaplı geriye dönük araştırma yapılmaya devam edildiğini belirtti.

‘Borç yokmuş gibi gösterdiler, çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi işlem yaptılar’

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2021 tarihinde Lefkoşa Çalışma Dairesi'nde görevli Zanlı 1 M. Ş. E. (E-44) ve Zanlı 2 Ç. T’in (K 21), Sahtekarlık ve dolandırmak niyeti ile bir işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi gösterip gerçekte orada çalışmadıkları halde ilk tespitler göre 27 kişiye Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp Sahte Resmi Belge Düzenleyerek, ilgili dairede kayıt oluşturmak suretiyle Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürüp Sahte Davranışla Kayıt Temin edilmesini sağladıklarını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak söz konusu işyerlerinde gerçekte çalışmayan ve çalışıyor gibi gösterilen şahıslara Çalışma İzni çıkartıldığı dönemlerde bahse konu şirketlerin ve şahısların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları bulunduğundan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından borcu yok evrağı verilmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 14.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edile arama emri gereği zanlı 1’e ait ikametgah da yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmazken Zanlı 2’ye ait ikametgahta ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir şirkete ait Uzatma İşlemleri konu başlıklı yazı tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği her iki Zanlının da tutuklandığını söyledi.

‘Zanlı M.Ş.E 86, Ç.T 29 kişiye usulsüzce çalışma izni çıkardı’

Polis, zanlı M. Ş. E.’nin 86 kişiye, zanlı Ç. T’nin 29 kişiye usulsüzce kayıt dışı duruma düşmemeleri için başka şirketler adına da aynı yöntemle Çalışma İzni çıkardıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de geniş çaplı geriye dönük araştırma yapılmaya devam edildiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlı Ç. T’nin bazı dosyalardan evrakların fotoğrafını çekip, çantasına koyup daireden çıkardığı yönünde kamera kayıtları belirlendiğini anlattı. Polis, zanlıların aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini, mesele ile ilgili olarak 3 ikametgahın arandığını ve 18 kişiden ifade temin edildiğini söyledi. Polis, alınması gereken birçok ifade olduğunu, kamera kayıtlarının inceleneceğini söyleyerek, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme imkanları olabileceğinden poliste 7 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.