Zanlı: “İşten çıkmak istediğim için böyle bir sorun çıkardılar”

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. Ş. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı, söz hakkı alarak böyle bir suç işlemediğini, işten çıkmak istediği için böyle bir sorun çıkardıklarını, kendisini cezalı duruma düşürdüklerini, yazışmaların WhatsApp konuşmalarında bulunduğunu savundu.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olayla ilgili bulguları aktardı. Sensev, huzurda bulunan zanlı M. Ş’nin "Müstahdem Tarafından Sirkat ve İkamet İzinsiz KKTC'de İkamet Etmek" suçlarından yargılandığını söyledi. Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa'da, zanlı M. Ş.’nin müstahdemi olduğu bir oto temizleme iş yerinde araç bakım ve temizliği için almış olduğu 1500 TL'yi iş yerine yatırmayarak sirkat ettiğini belirtti. Polis olayın bilgilerine 14 Eylül 2021 tarihinde aktarılmış olup yapılan muhaceret kontrolünde M. Ş.'nin 9 Ocak 2021 tarihi itibari ile 224 gün ülkede yasal ikamet izninin bulunmadığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının müstahdemi olarak temin ettiği paraları yatırmadığını destekleyen tanık ifadesi olmakla birlikte zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında konu parayı şirket kasasına yatırmadığı ve Türkiye'de ki kuzenine gönderdiğini bilahare de kendi ihtiyaçlarını karşıladığı beyanında bulunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Polis, zanlının sürece etki etme olasılığı bulunmadığından yasal statüsünü de dikkate alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı, söz hakkı alarak böyle bir suç işlemediğini, işten çıkmak istediği için böyle bir sorun çıkardıklarını, kendisini cezalı duruma düşürdüklerini, yazışmaların WhatsApp konuşmalarında bulunduğunu savundu.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ay süre ile cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.