Zanlı davalarını tutuklu bekleyecek

Çatalköy’de meydana gelen “Soygun, Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P.D., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı, teminat maksatlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin, zanlının ilk önce 8 Mart tarihinde Ozanköy’de R.M. isimli şahsın evinde pencereden girdiğini, yatak odasındaki kasayı et dövme makinesiyle kırdıktan sonra 14 bin 600 TL, 4 bin TL değerinde altın bilezik ve 100 sterlin çaldığını söyledi.

Özmüezzin, 25 Mart tarihinde ise zanlının, Çatalköy'de İngiliz uyruklu L.T.’nin ikametgâh kapısını çalarak, kapının hafif bir şekilde açılmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının hafif açılan kapıyı zorlayıp ikametgâh içerisine giriş yaptığını, L.T.’yi kolundan tutup para istediğini açıkladı.

Polis, L.T.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine zanlının ikametgâhtan almış olduğu makası gösterip, kadına doğru sallayarak yatak odasında muhafaza ettiği 2.020 Sterlin parayı sirkat edip, L.T.’yi yatak odasına kilitleyerek ikametgâhtan çıkış yaptığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının yine 25 Mart tarihinde Çatalköy’de İngiliz uyruklu L.H.’ye ait (K-57) ikametgâhın batıya bakan giriş kapısını kapı yanındaki pencere içerisine bırakılan anahtar ile açarak ikametgâh içerisine girip mutfak kısmındaki masa üzerinde bulunan bayan çantası içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit para ve toplam değerleri 11 bin TL olan muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ederek ikametgâhtan çıkış yaptığını aktardı. Polis memuru, zanlının 25 Mart’ta Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar nakit para ile çalıntı bazı ziynet eşyası bulunduğunu kaydeden polis, ülkede çalışma izniyle bulunan zanlının tutuklandıktan sonra izninin işveren tarafından iptal edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç Özge Uğraşın zanlının 3 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.