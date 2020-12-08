Zanlı 1 ay tutuklu kalacak

Lefkoşa’da 5 Aralık günü eski kız arkadaşının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle iş yerine giden ve eski kız arkadaşını tehdit eden zanlı D.Y. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, huzurunuzda bulunan zanlının "Şiddet tehdidi suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 05.12.2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde kendisi ile görüşmediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının çalışmakta olduğu iş yerine giderek söz konusu kadına şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklanarak telefonunda yapılan incelemede sosyal medya mesajlarında söz konusu kadına hitaben tehdit ve şantaj içerikli mesajlar olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.