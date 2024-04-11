Zamska’da caz dörtlüsü ile bayram coşkusu

Murat OBENLER

Lefkoşa Surlariçi’nin art cafe ve bar konsepti ile sanat, eğlence ve yeme-içmeyi başarı ile birleştiren mekanı Zamska’da bayramın ilk gününde Jazz Quartet ile cazın keyfi yaşandı.

Zamska Performans Sahnesi’nde 10 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.30’da sahneye çıkan vokalde Nihan Görgü, gitarda Aris Constantinou, saksafonda Simos Tziakouris ve kontrabasta Costas Challoum müzikseverler nefis bir caz ziyafeti çekti. Klasik caz standartları dışında blues müziğinden de örnekleri seslendiren dörtlü bayramı caz ile kutlamak isteyenlere dört dörtlük bir gece yaşattı.

Farklı müzik türlerine sahne açan Zamska’da Bayramın 2. Gecesi Dj.Turgut Öztüner ve Bayramın 3. Gecesi ise ZEKK sahne alacak.

Nihan Görgü’nün vokalistliğindeki Ubia Jazz Trio ise 12 Nisan Cuma Gönyeli kalın yoldaki Carnival Street Food’da sahne alacak.