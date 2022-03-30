Zam çadırı kurdular
Sendikalar, Cuma yapılacak “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi öncesinde Başbakanlık önünde ‘zam çadırı’ kurdu.
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Sendikalar, Cuma yapılacak “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi öncesinde Başbakanlık önünde ‘zam çadırı’ kurdu.
‘Zamlara’ karşı düzenlenen eylemde, sendikalar hükümetin aldığı kararlarla halkı yoksullaştırdığını vurguluyor.
Sendikalar, yarın ise Meclis ve Başbakanlık önünde kurulan çadırda ekmek dağıtacak, “Hükümete halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğine” dikkat çekecek.
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Etiketler : sendika